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مؤتمر تعليم اللغة العربية بأمريكا اللاتينية والكاريبي يوصي بإنشاء قناة فضائية والحفاظ على الهوية الحضارية

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

مؤتمر تعليم اللغة العربية بأمريكا اللاتينية والكاريبي يوصي بإنشاء قناة فضائية والحفاظ على الهوية الحضارية

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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