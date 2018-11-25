ملك البحرين يعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي |صور

عقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مساء اليوم، الأحد، جلسة مباحثات مع ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، والوفد المرافق، في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، لاستعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وأعرب الملك حمد بن عيسى، سعادته بزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لسمو ولي العهد، تقديراً لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.

وقد أقام جلالة الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء احتفاء بسمو ولي العهد.

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