مارادونا: رئيس الأرجنتين سبب الأحداث المؤسفة.. خدعنا ولا يهتم للفقراء

انفجر دييجو أرماندو مارادونا مدرب دورادوس المكسيكي، وهاجم ماوريسيو ماكري رئيس بلاده الأرجنتين، على خلفية أحداث مباراة سوبر كلاسيكو.

إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، تأجل إلى أجلٍ غير مسمى، بعد الاعتداء الذي طال حافلة الضيوف أمس السبت أثناء توجهها إلى ملعب مونومنتال.

مارادونا علّق على الأحداث خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه دورادوس أمام خواريز، والتي انتهت بالخسارة 0-1، وبالتالي التأهل إلى نهائي الدوري مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0.

تصريحات مارادونا أخذت منحى سياسيا، وطالت ماكري رئيس البلاد: “ما يحدث في الأرجنتين هو إرهاب، علي أن أقول ذلك، أنا أرجنتيني وطني، ولكني أكره العنف، ولكننا نستحق ما يحدث لنا، لأننا صوتنا لـ ماكري الذي يصنع فوضى، على الرغم من أنني لم أصوّت له شخصيا. ليس هناك أمن، يوجد لصوص في كل مكان، الناس لا يجدون ما يأكلونه، هذا هو التغيير الذي صوّت لأجله الناس؟”.

وواصل: “الرئيس ماكري لا يقدر على حكم البلاد، والده كان مليونيرا، هو لا يفهم طبيعة الفقراء، لم تُلطَخ يداه بالوحل أبدا”.

مضيفا: “ما حدث في بلادي هو شيء مؤسف. الرئيس خدع العديد من الناس وأقنعهم أنه سيغيّر كل هذا، والآن نحن أسوأ من ذي قبل. ماكري وصل بالأرجنتين إلى فترتها الأسوأ في التاريخ”.

مارادونا أردف معبرا عن أسفه للأحداث: “الأمر شغلني طوال اليوم، أكره العنف، وهل يهتم ماكري؟ لقد كان ابن المليونيرات طوال حياته، لا يهمه أن يتناول طفل في الخامسة من عمره طعامه أو لا”.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية قد أعلن عن أن الموعد الجديد للمباراة سيتم تحديده يوم الثلاثاء المقبل، في اجتماع أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد، مع رئيسي الناديين.

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