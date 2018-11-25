إيمري يبرر عدم مشاركة أوزيل: كانت مباراة بدنية حادة

واصل أرسنال نتائجه الإيجابية، وحقق الفوز على مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب فيتاليتي، إلا أن نجمه الألماني ميسوت أوزيل ظل على دكة البدلاء.

أرسنال وصل بعدد مبارياته دون هزيمة إلى 17، بالانتصار 2-1 في ظل عدم اعتماد أوناي إيمري على أوزيل الذي لم يجر عمليات الإحماء حتى.

إيمري برر قراره بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي: “فكرنا في أحسن طريقة لتحقيق الأفضلية بمباراة اليوم. إنها مباراة تتطلب جهدا بدنيا كبيرا بكثير من الحدة. ولكن كل لاعب لدينا مهم بالطبع”.

مضيفا: “الأمر متوقف على مجريات المباراة ونتيجتها خلال الـ90 دقيقة، ولذا قررت الاعتمادات على خيارات أخرى”.

واحدة من قرارات إيمري التي تلقى بشأنها سؤالا خلال المؤتمر، هي سحب لاعب الوسط لوكاس توريرا، والمدرب الإسباني كشف أن لاعبه هو من طلب التغيير.

وقال إيمري: “لقد أخبرنا بالرغبة في الاستبدال، شعر بالإجهاد. وفّر لنا التوازن، ولكن يجب أيضا أن نتعامل بذكاء مع لاعبينا، لأنه خاض مباراتين مع منتخب بلاده. علينا أن نستمع إلى اللاعبين عندما يطلبون الراحة. ماتيو (الجيندوزي) يعمل بشكل جيد، نحن نحتاج كل اللاعبين، والاستبدال كان بغرض إعطائه الراحة”.

إيمري أثنى على سلوك لاعبيه في المباراة الصعبة: “الفوز مهم للغاية. تحدثنا في غرفة خلع الملابس بين الشوطين بعد أن اهتزت شباكنا، فعندما سجلوا، كنا بحاجة للحفاظ على هدوءنا وأن نواصل السيطرة على المباراة. كنا على دراية أن هذا الملعب صعب، وأننا نواجه فريقا صعبا. كانوا خلفنا بـ4 نقاط، ولذا اكتسبت المباراة أهمية كبيرة لهم. أنا سعيد باللاعبين والجماهير التي دفعتنا اليوم”.

وأردف: “تحدثنا طوال الأسبوع عن أهمية هذه المباراة ومدى صعوبتها، لدينا مباريات عديدة في انتظارنا: توتنام، مانشستر يونايتد، سنواجه أندية تحمل نفس هدفنا. أعتقد أن روح الفريق والجماهير كانت مهمة اليوم”.

الفريق اللندني سيواجه فورسكلا الأوكراني في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، وإيمري شدد على أهمية البطولة: “الدوري الأوروبي بطولة مهمة للغاية لنا، نريد تصدر المجموعة. يجب أن نحترم هذه المنافسة، سنحضر للمباراة بشكل جيد حتى نحقق الفوز”.

أرسنال رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي.

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