بالفيديو – لاتسيو يصعق ميلان في الـ +90 ويخطف تعادلا مثيرا

نجح فريق لاتسيو في خطف تعادل مثير من ضيفه ميلان، بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز، والتي جمعتها على ملعب أولمبيكو.

ونجح لاتسيو في تسجيل التعادل في الدقيقة 94 من عمر المباراة، ليخطف نقطة من جعبة ميلان.

وحافظ لاتسيو على موقعه في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما ارتفع رصيد ميلان إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

وسجل الإيفواري فرانك كيسي، هدف ميلان الأول في الدقيقة 78 بعد تسديدة غيرت اتجاهها لتسكن شباك توماس ستراكوشا حارس لاتسيو.

وبعد محاولات عديدة من لاتسيو لإدراك التعادل، نجح في الأخير خواكين كوريا في تسجيل هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 94 من تسديدة قوية سكنت شباك دوناروما.

شاهد هدفي المباراة

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