بالفيديو – سحر كازورلا يقهر إبداع لو سيلسو.. بيتيس يفقد الذاكرة ويسقط أمام فياريال

عاد ريال بيتيس للنتائج السلبية، وسقط على ملعب لاسيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد، أمام مضيفه فياريال، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

بيتيس الذي حقق انتصارا مبهرا على برشلونة في الجولة الماضية بنتيجة 4-3، عاد لنتائجه المتخبطة، وفوّت فرصة القفز 6 مراكز دفعة واحدة.

في المقابل، سعى فياريال لتحقيق فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم في الدوري، الأمر الذي تحقق أخيرا على حساب بيتيس.

المباراة انتظرت حتى شوطها الثاني لتشهد أول الأهداف، بطل المباراة سانتي كازورلا ينفّذ ركلة ركنية، يقابلها المهاجم جيرارد مورينو برأسية في الدقيقة 52، مسجلا الهدف الأول لـ فياريال.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى قدّم كازورلا تمريرة حاسمة أخرى، بكعب القدم هذه المرة، ليسجل النيجيري الشاب صامويل تشوكويزي هدف الغواصات الصفراء الثاني في الدقيقة 54.

كازورلا بات أكثر لاعب يصنع أهدافا لـ فياريال في تاريخهم بالدوري الإسباني، برصيد 30 تمريرة حاسما، متفوقا على الثلاثي: فيكتور، كاني، خوان رومان ريكيلمي أصحاب الـ28 تمريرة حاسمة.

كيكي سيتين مدرب بيتيس لجأ إلى دكة بدلائه، واستعان بالأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وسيرخيو ليون.

الثاني أقدَم على مراوغة رائعة في منطقة جزاء فياريال، مقدما تمريرة ترجمها الأول إلى هدف رائع هو الأجمل في المباراة، كان ذلك متأخرا جدا، في الدقيقة 90، بعد أن فات الأوان.

المباراة شهدت مشاركة خواكين سانشيز قائد بيتيس، ليكون قد لعب مباراته رقم 497 في الدوري الإسباني، متعادلا مع فيرناندو إييرو في المركز السادس، خلف شابي إيرنانديز صاحب المركز الخامس بـ505 مباراة.

فياريال رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 16، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 16 نقطة في المركز 14.

وفي مباراة أخرى، تعرّض إسبانيول لخسارة مفاجئة على ملعبه آر.سي.دي.تي أمام جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في دربي كتالوني مصغّر.

الهزيمة تركت إسبانيول في سجل كارثي أمام الفرق الكتالونية منذ انتقاله إلى ملعبه الجديد، إذ خسر 7 مباريات وتعادل 4.

أما جيرونا، فوصل إلى 10 مباريات متتالية دون هزيمة خارج ملعبه في الدوري، منها 6 هذا الموسم بواقع 3 تعادلات و3 انتصارات، إذ ترجع هزيمته الأخيرة بعيدا عن ملعب مونتيليفي إلى أبريل الماضي عندما سقط 0-5 أمام ريال سوسيداد الذي كان يقوده حينها مدربهم الحالي: أوسيبيو ساكريستان.

المباراة هي الأولى التي لا ينتصر فيها إسبانيول على ملعبه هذا الموسم، ليفوت فرصة القفز للمركز الرابع.

جيرونا باغت مضيفه إسبانيول بهدفين مباغتين في الدقيقتين 4 و6، بواسطة كريستيان ستواني الذي أطلق ضربتين رأسيتين لم يقدر دييجو لوبيز على ردهما.

ستواني الذي سجّل في فريقه السابق، قفز إلى صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، متخطيا ثنائي برشلونة: ليو ميسي ولويس سواريز.

مهاجم منتخب أوروجواي الدولي سجّل 31 هدفا لـ جيرونا في الدوري الإسباني من أصل 66 سجلهم الفريق في تاريخه بالمسابقة، بنسبة 47% تقريبا من إجمالي أهداف الفريق الكتالوني تاريخيا.

لاحقا وقف المغربي ياسين بونو سدا أمام تسديدات لاعبي إسبانيول الذين حاولوا العودة في المباراة، حتى نجح بورخا إجليسياس أخيرا في تقليص الفارق بالدقيقة 74.

إجليسياس سجّل للمباراة الخامسة على التوالي هذا الموسم في الدوري الإسباني، الوحيد الذي فعلها بالموسم الحالي.

إلا أن الإيفواري البديل سيدو كيتا قتل المباراة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وسجل هدف جيرونا الثالث، هو الأول له في الدوري الإسباني.

جيرونا رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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