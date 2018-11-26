مقتل عشرات المدنيين والمقاتلين في اشتباكات بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات كثيفة وقعت بين متشددي تنظيم داعش وقوات مدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والمقاتلين خلال اليومين الماضيين.

ويحارب تحالف قوات سوريا الديمقراطية فلول داعش في جيب قرب الحدود العراقية بمساعدة طائرات وقوات خاصة أمريكية.

وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت مواقع خسرتها خلال هجمات في الأيام الأخيرة. واحتدمت المعارك على الضفة الشرقية لنهر الفرات أمس الأحد.

وقال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لرويترز "قوات سوريا الديمقراطية استعادت الكثير من الأراضي التي فقدتها في اليوم السابق… وقعت خسائر على الجانبين".

وأضاف أن قوات الأمن العراقية تقوم بتأمين الحدود حتى لا يتمكن المقاتلون من الفرار.

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