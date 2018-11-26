قتلى وجرحى في الزلزال الذي ضرب غرب إيران

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح في محافظة كرمنشاه في غرب إيران مساء أمس الأحد إثر زلزال عنيف بلغت قوّته 6,4 درجات ولم يؤدّ بحسب التقارير الأولية إلى سقوط قتلى أو إلى حدوث أضرار في البنى والمنشآت، بحسب ما أعلنت السلطات.

وحدّد المعهد الجيوفيزيائي الإيراني مركز الزلزال على عمق سبعة كيلومترات وعلى بُعد 17 كلم جنوب غرب مدينة سربل ذهاب القريبة من الحدود مع العراق وهي منطقة تعرضت في السنوات الأخيرة مرات عدة لهزّات أرضية مدمّرة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن رئيس جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه محمد رضا مرادي قوله إن حصيلة إصابات الزلزال ارتفعت إلى 513 شخصاً، مشيراً إلى أنّ غالبية المصابين تمّت معالجتهم ميدانياً.

وإذ أكّد مرادي "عدم ورود تقارير عن وقوع قتلى جراء الزلزال"، أوضح أنّه تم تسجيل نصف الجرحى تقريباً في مدينة سربل ذهاب (235 مصاباً)، في حين توزّع البقيّة على أربع مدن أخرى مجاورة هي كيلان غرب (108 جرحى) وقصرشيرين (97 جريحاً) وروانسر 10 (جرحى) ودالاهو (6 جرحى).

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