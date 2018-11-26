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اتفاق مع الأردن لتسديد 250 مليون دولار ديون متخلدة على ليبيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري عن فحوى اتفاق أبرمته الحكومة الأردنية مع نظيرتها الليبية سوف تدفع ليبيا بموجبه 125 مليون دولار إلى المملكة الشهر القادم من أصل 250 مليونا مستحقات المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.

وأكد الحوري، أن الدفعة المقبلة ستشكل 50 % من قيمة إجمالي المستحقات المالية للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية والبالغة 250 مليون دولار.

وبحسب الاتفاق، سيتم تسديد كامل المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات، الأولى وهي الدفعة المقبلة 50 % في ديسمبر المقبل والدفعة الثانية 25 % في شهر فبراير من العام المقبل وقيمتها 62.5 مليون دولار والدفعة الثالثة والأخيرة في أبريل من العام المقبل 25 % والبالغة 62.5 مليون دولار.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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