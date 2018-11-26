السعي لتعاون أمني متكامل مع ألمانيا

ايوان ليبيا – وكالات

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي علي باشاغا، أن الوزارة «تسعى الى تعاون أمني متكامل مع الجانب الألماني في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة، والسلامة الوطنية، بالإضافة إلى مجالات أمنية أخرى» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا بمقر الوزارة ظهر أمس الأحد في العاصمة طرابلس لسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكازا والوفد المرافق له.

وشدد باشاغا خلال اللقاء على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قال إنها «أصبحت مصدرا للقلق لليبيا خاصة والعالم أجمع».

وعبر السفير الألماني أوليفر أوفكازا، عن رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها، مؤكدا أن حكومة ألمانيا تسعى إلى التعاون الأمني مع الجانب الليبي «عبر بعثة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات لحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها ليبيا في الجوانب الأمنية».

ووأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن باشاغا قدم خلال اللقاء درعا للسفير الألماني أوليفر أوفكازا، بينما قدم السفير كتابا للمفوض بوزارة الداخلية يحكي تاريخ ألمانيا في الماضي والحاضر.

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