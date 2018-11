ضربت هزة أرضية مساء الأحد غالبية المدن العراقية وأعلنت السلطات العراقية أن قوة الهزة الأرضية بلغت في محافظة السليمانية نحو أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد أن 21 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 180 آخرون نتيجة تأثر مناطق متفرقة من البلاد بمنخفض جوي شديد. وذكرت إحصائية وزعتها وزراعة الصحة العراقية أن “نتائج تأثير المنخفض الجوي الشديد على العراق خلال الأيام الماضية وحتى اليوم هي وفاة 21عراقيا وإصابة 180 آخرين“.

وشعر العراقيون بالهزة الأرضية في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل وذي قار والمثنى وبابل والنجف وديالى والديوانية وميسان وكركوك وصلاح الدين وكربلاء والأنبار وواسط. ولم تسجل أية خسائر بالأرواح والممتلكات.

بدورها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.3 درجة هز غرب إيران اليوم الأحد. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي قتلى عقب زلزال بلغت قوته درجة وقع قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق.

ويشهد العراق منذ الجمعة الماضية أكبر موجة أمطار متتالية رافقتها سيول جارفة من شرقي وغربي وشمالي البلاد، مما تسبب بإغراق أكثر من 800 منزل وانهيار أخرى، حيث سارعت السلطات العراقية إلى إنقاذ المحاصرين جراء السيول بواسطة مروحيات الجيش العراقي وزوارق الشرطة النهرية.

وأعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لجميع الوزارات للمشاركة في عمليات إنقاذ المحاصرين وتقديم العون لهم.

The post وفاة 21عراقياً وإصابة 180 آخرين جراء السيول التي ضربت أغلب المدن العراقية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا