المكسيك ترحل 500 مهاجرين اقتحموا الحدود الأمريكية

قالت وزارة الداخلية المكسيكية إنها سوف ترحل 500 مهاجر حاولوا اقتحام الحدود الأمريكية.

وتم القبض على المجموعة بعد محاولتهم عبور الحدود “بعنف” و “بصورة غير قانونية” يوم الأحد، حسبما قالت الوزارة في بيان.

وأظهر تسجيل بالفيديو عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يركضون صوب الحاجز الذي يفصل البلدين بالقرب من بلدة تياخوانا.

وقام حرس الحدود الأمريكي بتفريق المهاجرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية المكسيكية إن كل الذين حاولوا عبور الحدود تم ترحيلهم على الفور.

وأضافت أنه “على النقيض من مساعدتهم في اهدافهم”، فإن ما قام به المهاجرون يمثل خرقا لقوانين الهجرة وكان من الممكن أن تؤدي إلى “حادث خطير”.

وشهدت تيجوانا توترا شديدا منذ وصول آلاف المهاجرين في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقول المهاجرون إنهم يفرون من الاضطهاد والفقر والعنف في بلدانهم هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

ولكنهم الآن يواجهون انتظارا طويلاً لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل طلباتهم للجو، حيث تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبقائهم على الجانب المكسيكي من الحدود حتى تنظر المحاكم في طلباتهم، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا.

ووسط تزايد الإحساس بالقنوط والسخط، حاول نحو 500 مهاجر، كانوا يشاركون في مظاهرة سلمية للمطالبة بالسماح لهم بالعبور، اقتحام الحدود.

وقالت وكالة فرانس برس إن عددا تمكن عبور الحاجز الأول، وبينما كانوا يحاولن عبور الحاجز التاني بدأت قوات حرس الحدود الأمريكية في استخدام الغاز المسيل للدموع.

ونتيجة لمحاولة المهاجرين اقتحام الحدود، الأحد، أغلقلت الولايات المتحدة المعبر الحدودي في تيجوانا للسيارات والمشاة ايضا.

وهدد ترامب بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بصورة كاملة في وقت سابق من الأسبوع، إذا شعر أن الولايات المتحدة “ستفقد سيطرتها” على الموقف”.

وقال ترامب أيضا انه أعطى القوات الحدودية الإذن باستخدام القوة، إذا تطلب الأمر ذلك.

ونشر ترامب قوات قوامها نحو 5800 جندي قرب الحدود، وكان في السابق قد وصف الهجرة بأنها “غزو”

