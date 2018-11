اقتراب كوكبين من الأرض.. وليست المرة الأولى

نقلت عن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، تحذيرا بشأن توقع اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض، اليوم الأحد.

وذكر مصدر من الوكالة، إن قطر أكبر كويكب سيبلغ حوالى 120 مترا، مما يجعله أكبر من ملاعب كرة القدم، مضيفا أن الكويكبين سيمران على التوالي في أقل من 5 ساعات.

وأشارت “ناسا” إلى أن مثل هذه الحوادث (مرور أجسام بالقرب من الأرض)، أصبحت تقع بشكل منتظم أسبوعيا، وفي بعض الأحيان يوميا.

لكن المثير هذه المرة، هو كبر حجم الكويكبين، إذ يوازي حجم أصغرهما حجم ملعب سباحة أولمبي، كما أنهما سيسيران بسرعة 64800 كيلومترا في الساعة.

ومنذ أسبوعين فقط، مرت ثلاثة كويكبات ضخمة بالقرب من الأرض، وبلغ حجم أكبرها نحو 30 مترا، أي ضعف طول الحافلات السياحية.

