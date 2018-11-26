بيان أعضاء مجلس الدولة حول ممارسات المشري

ايوان ليبيا – وكالات

دان أعضاء ما يسمى مجلس الدولة ممارسات رئيس المجلس خالد المشري في تجاوز صلاحياته وتبنيه لمقترحات وخطوات لم يعبر المجلس عن رأيه فيها بالطرق القانونية المعروفة من خلال جلساته وبياناته .

يأتي ذلك في بيان مسرب يتناول استنكار أعضاء المجلس لما يحصل من تجاوز لصلاحيات ما يسمى مجلس الدولة كمؤسسة عليا منبثقة عن الاتفاق السياسي .

ويؤكد المجلس في البيان المسرب أن تجاوز دور ما يسمى مجلس الدولة من قبل الأجسام الشريكة الأخرى أمر مرفوض لكنه غير مستغرب نظرا للتجاذبات السياسية التي لا تخفى، موضحا أنهم يستغربون ويستنكرون أن يتم مصادرة رأي المجلس من خلال مجموعة من داخله سواء أكانت الرئاسة أم غيرها .

وبينت المعلومات المسربة أن صلاحيات الرئيس تتمثل في تمثيل المجلس في آرائه التي تم اتخاذها من خلال الجلسات العامة وما يصدر من توصيات عن اجتماعات اللجان حين يفوضها المجلس للاختصاص، وغيرها من الآليات الواضحة التي تمثل رأي أغلبية الأعضاء

وأكدت المعلومات المسربة أنه لا يحق لأي كان رئيسا أو أعضاء أو لجانا أن تتكلم باسم المجلس للتعبير عن رأي يمثلها ..

وأضافت أن الحديث عن الملتقى الجامع الذي طرحه المبعوث الأممي غسان سلامة لم يتم تداوله في جلسة عامة للمجلس لإبداء الرأي فيه ، وكذلك إحالة تزكيات من رئيس المجلس لتسمية أعضاء بدلاء عن نواب المجلس الرئاسي إلا أمثلة واضحة وتجسيدا عمليا لهذا التعدي والتجاوز ومخالفة صريحة لنصوص الاتفاق السياسي الذي ينص على أن ترشيح واستبدال نواب السلطة التنفيذية هو حق للمجلس مجتمعا وليس حكرا على الرئيس بذاته ..

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