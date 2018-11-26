صحيفة إيطالية: دور مهم لسيف الإسلام في إرساء السلام في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” الإيطالية، في تقرير لها ان سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يمكنه أن يلعب دورا مهما في إرساء السلام وتحقيق المصالحة المجتمعية في ليبيا.

ونشرت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار، في عددها الصادر امس الأحد، تقريرا للصحفي المتخصص في الشأن الليبي “لورينزو كرومنيزي” أكد فيه أن ممثلي سيف الإسلام سيشاركون في المؤتمر الجامع الذي دعى له المبعوث الأممي غسان سلامة والذي ينتظر أن يعقد في شهر يناير القادم، كما أنه سيشارك في الانتخابات التي ستعقب المؤتمر في الربيع.

وقال الصحفي الإيطالي أن رسالة الفريق السياسي الخاص بسيف الإسلام تؤكد أن نجل “القذافي” لازال يمارس نشاطه السياسي ولم ينسحب أو يختفي، ولكنه يتعامل مع الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، مستفيدا من قانون العفو العام الذي طبقته محكمة الزنتان، كما أنه غير مكترث من ملاحقة محكمة الجنايات الدولية التي اعتمدت في ملاحقته كورقة ضغط وذريعة لمنعه من القيام بأي دور خلال التدخل الخارجي من قبل حلف الناتو الذي دعم الجماعات المسلحة، التي تمردت على النظام سنة 2011.

وعن المؤتمر الوطني اكد التقرير أن يجب أن يعقد في مكان محايد يسمح لكل الأطراف الليبية بالحضور، وبحيث لا يكون المكان ذريعة لإعتذار البعض عن الحضور، ويقترح أن يكون في إحدى المناطق البعيدة عن المنطقتين الغربية والشرقية مثل مدينة غدامس.

وقلل التقرير من اهمية الملاحقة التي تجددها محكمة الجنايات الدولية على نجل الزعيم الليبي مستشهدا ببعض السوابق في بعض الدول الأفريقية، حيث لم تمنع قرارات المحكمة بعض السياسيين من المشاركة في العملية السياسية على الرغم ملاحقتهم من قبل المحكمة.

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