في كمين نصبته طالبان.. مقتل 18 من قوات الأمن غربي أفغانستان

صرح مسئولون اليوم، بأنه ما لا يقل عن 18 من قوات الأمن قُتلوا في كمين نصبته عناصر من حركة طالبان بإقليم فراه غربي أفغانستان. وقال داد الله قانع وشاه محمود نعيمي العضوان بمجلس الإقليم إن الحادث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين.

وذكر المسئولان أن القوات كانت في طريقها من مدينة فراه عاصمة الإقليم إلى منطقة لاش-إي جوان عندما وقعوا في الكمين الذي نصبه المسلحون. يذكر أن عدة هجمات دموية أسفرت عن أكثر من مائة قتيل من قوات الأمن في الإقليم في نوفمبر وحده. ويصف مسئولون في الإقليم الوضع بأنه هش ومستمر في التدهور.

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