إجلاء مئات الأستراليين من منازلهم بسبب حرائق الغابات في كوينزلاند بأستراليا

ذكرت سلطات الطوارئ في أستراليا، اليوم، أنه قد تم إجلاء مئات الأستراليين من منازلهم بسبب حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب الظروف المناخية، "غير المعتادة إلى حد كبير"، في ولاية كوينزلاند بشمال شرق البلاد.

وقالت إدارة كوينزلاند لمكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ، إن هناك نحو 40 من حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء الولاية التي تعاني حاليا من موجة حر. وتعتبر أخطر تلك الحرائق، حريق يمتد لمسافة 50 كيلومترا، أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بستة منازل، وتهديد الكثير من المنازل الأخرى التي تقع بالقرب من متنزه "ديب ووتر" الوطني، شمال بوندابيرج.

وبدأ الحريق يوم الخميس الماضي، وقد أدى إلى حرق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي في المنطقة. وقد وصفت حرائق الغابات – التي بلغ ارتفاع ألسنتها 12 مترا – بأنها "وحش" يصاحبه "عواصف نارية".

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