ارتفاع عدد مصابي زلزال إيران إلى 646

أعلن مسئول إيراني ارتفاع حصيلة زلزال كرمانشاه غربي البلاد إلى 646 مصابا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم. ونقلت وكالة "فارس" عن محمد رضا مرادي رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة كرمانشاه القول إنه لم ترد أي أنباء عن وقوع وفيات جراء الزلزال.

وأضاف أن غالبية المصابين أصيبوا بسبب حالة من الهلع وتمت معالجة 610 منهم ميدانيا. كان زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء الأحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه.

ووقع الزلزال على عمق سبعة كيلومترات من سطح الأرض وعلى بعد 17 كلم من مدينة سربل ذهاب. كان زلزال مدمر بقوة 3ر7 ريختر ضرب غرب كرمانشاه في نوفمبر من العام الماضي، ما أدى إلى مقتل 620 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين.

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