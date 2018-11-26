ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.220 دينار 5.200 دينار اليورو 5.910 دينار 5.830 دينار الجنية الاسترليني 6.510 دينار 6.430 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار الجنية المصري 0.281 دينار 0.273 دينار الدولار الكندي 4.020 دينار 3.940 دينار الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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