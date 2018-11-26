محمد الامين يكتب :

إدريس دبي في تل ابيب.. تل أبيب في انجامينا.. إسرائيل داخل الجنوب،،، مسألة وقت لا أكثر..



زيارة رئيس تشاد ادريس دبي إلى الكيان الصهيوني في نظري تطور سياسي سيكون له ما بعده في شمالي وغربي ووسط أفريقيا.. التداعيات العاجلة ستبدأ بالظهور في نظري بمنطقة الجنوب الليبي، حيث أتوقع أن يصبح الإسرائيلي لاعبا يلعب لحسابه الخاص في جنوب ليبيا.. هذا هو مدار الصفقة التي يبحث عنها رئيسٌ تشادي نظامه متهالك يخشى أن تنتهي صلاحيته لدى الفرنسيين فيُضحوا به بعد نجاته العام الماضي من انتفاضة عنيفة أخمدتها باريس بثمن باهض.

التواجد الاسرائيلي في جنوب ليبيا لن يكون مفاجئا لأنه منطقي بالنظر إلى خارطة التحالفات الاقليمية التي ترتبط بها بعض الاطراف الليبية والانكشاف سيكون سريعا لأن الجنوب الليبي يعني الباب الخلفي للجزائر المستعصية على منطق التسويات حتى الآن.. ولا اعتقد أن الاسرائيلي – المتحالف مع معسكر عربي متنفّذ في هذه الفترة – سيجد صعوبة في التموقع ضمن معادلة الصراع وتقاسم الحصص في ليبيا.. وبنفس اليقين أعتقد أن وجوده في جنوب ليبيا سيعني بداية محنة جزائرية حقيقية خصوصا في ظل تزايد رياح متغيرات إقليمية تراجعت قوة الجزائر على صدّها بشكل لافت في الفترة الماضية..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا