مَقتل أربعة عسكريين أتراك في تحطّم طائرة عسكريّة

أسطنبول 26 نوفمبر 2018 ( وال ) – تحطّم طائرة مروحيّة عسكريّة اليوم الإثنين في منطقة “سنجق تبه” بإسطنبول، يودي بحياة أربعة عسكريين أتراك وإصابة آخر.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن والي إسطنبول، “علي يرلي قايا”، قوله بأن أسباب سقوط المروحية لم تُعرف بعد.

وأضاف “يرلي قايا” أن الفرق المختصة بدأت بالتحقيق عن أسباب سقوط المروحية. وقالت الوكالة أن المروحية اصطدمت بسطح إحدى الأبنية السكنيّة في شارع طوبجولار قبل سقوطها ( وال – أسطنبول) س ع / هــ ع

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