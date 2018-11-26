أفغانستان تدرس تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل

قال مسئولون إن السلطات بأفغانستان تدرس تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 20 أبريل بعد انتقادات عنيفة لضعف تنظيم الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الانتخابات المستقلة بأفغانستان إنه يجري بحث فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم غزنة بوسط البلاد وانتخابات المجالس المحلية ثلاثة أشهر.

وأضافت: "لا يمكننا القول بأنها ستؤجل لأن المناقشات في مراحلها الأولى".

وتعرضت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الشهر الماضي وشهدت تأخيرات بمراكز الاقتراع بمختلف أرجاء البلاد، لانتقادات شديدة بسبب مشكلات تتراوح بين عدم اكتمال قوائم الناخبين وأعطال في أجهزة التحقق من الناخبين.

لكن أي تأجيل للانتخابات الرئاسية من شأنه أن يقابل بمعارضة قوية من جماعات سياسية يشتبه العديد منها في أن الرئيس أشرف غني يحاول ترتيب إعادة انتخابه.

مما يعقد الأمور كذلك الجهود الدبلوماسية المبذولة لبدء محادثات سلام مع طالبان التي التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد والتي رفضت التعامل مع حكومة أفغانستان التي تعتبرها غير شرعية.

وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في عشرة من 33 إقليما أفغانيا أجريت فيها الانتخابات، ولم تجر الانتخابات في غزنة بسبب خلافات على التمثيل بين جماعات عرقية مختلفة.

ولم تعلن النتائج في بقية الأقاليم حيث يستمر فرز الأصوات الذي تعطل بسبب أعداد ضخمة من الشكاوى التي تشكك في نزاهة الانتخابات.

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