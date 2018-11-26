الاتحاد الأوروبي وشركاء مصريون ودوليون يطلقون الحملة الوطنية الأولى لمكافحة التحرش

ويدعم الاتحاد الأوروبي الحملة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، ووكالة التنمية الألمانية، والوكالة الأمريكية للتنمية، ومؤسسة دروسوس، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركتي SODICو Streetpal.

وصرح إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن الاتحاد ملتزم بالعمل على ضمان السلامة البدنية والنفسية للمرأة من خلال تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمكين المرأة في مصر والعالم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحرص دائما على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، من خلال دعم العديد من المشاريع التي تعزز تمكين المرأة في مصر بما يتوافق مع الإستراتيجية المصرية لتمكين المرأة (2030).

وأكد سوركوش أن هذه الحملة الوطنية ستسهم في تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام؛ مما يساعد على زيادة مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والحياة العامة ككل.

واختتم كلمته خلال الفعالية قائلا: "دعونا نعمل معا ليكون كل يوم مناسبة لتعزيز حقوق المرأة في مصر والعالم".

يذكر أن إطلاق حملة مكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل العام في 25 نوفمبر يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم حتى 10 ديسمبر.

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