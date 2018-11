قالت إدارة الإعلام التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، إن الجيش الأوكراني وُضِع في حالة تأهب قصوى.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية أنه بناء على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن إدخال النظام القانوني للأحكام العرفية، أمر رئيس الأركان العامة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بوضع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأوكرانية في حالة تأهب قصوى. هذا وتم فرض حالة التأهب القصوى على إدارة الأمن الأوكرانية. وجاء في بيان وزارة الدفاع: “تم تعزيز إجراءات مكافحة التجسس لمنع حدوث المزيد من الاستفزازات على أراضي أوكرانيا من قبل القوات الروسية الخاصة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد”. يأتي ذلك في حين أعلن نائب وزير الخارجية البولندي باتوش تشيخوتسكي، الاثنين، أن بلاده تدعو أوكرانيا وروسيا إلى التحلي بضبط النفس فيما يتعلق بالوضع في بحر آزوف. وقال نائب الوزير البولندي في تصريح للصحفيين: “في الوضع الحالي، نتوقع استعادة حرية الملاحة من قبل روسيا، وندعو الجانبين للتحلي بضبط النفس”. يشار أن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أعلن الاثنين، احتجاز سفن البحرية الأوكرانية “بيرديانسك” و”نيكوبول” و”ياني كابو”، التي انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية، بحسب المركز. وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي: “إن سفن البحرية الأوكرانية “بيرديانسك” و”نيكوبول” و”يانا كابو” التي انتهكت حدود الدولة في روسيا صباح اليوم، قامت بمحاولة جديد للقيام بأعمال غير مشروعة داخل مياه البحر الإقليمي لروسيا الاتحادية”.

The post بعد احتجاز روسيا سفن عسكرية أوكرانية.. الجيش الأوكراني في حالة تأهب قصوى appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا