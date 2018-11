لماذا عينت إسرائيل رئيس أركان جديد في هذا الوقت بالتحديد؟

كشفت الحكومة الإسرائيلية رسمياً خلال جلستها الأسبوعية الأحد عن تعيين الجنرال أفيف كوشافي رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي.

حيث أوضح مصدر حكومي في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة صادقت بالإجماع على تعيين كوشافي، بعد أن أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان عن هذا في نهاية أكتوبر قبل استقالته من منصبه.

ومن المقرر أن يتولى كوشافي منصبه في بداية 2019 ليحل محل الجنرال غادي إيزنكوت، الذي تنتهى ولايته مع نهاية 2018.

هذا وصادق رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتانياهو يوم الخميس الماضي على توصية بتعيين الميجر جنرال أيال زامير نائبا لكوخافي، علماً أن منصب رئيس أركان الجيش يعتبر بالغ الأهمية في اسرائيل.

