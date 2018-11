أمريكا تُغلق حدودها مع المكسيك في وجه المهاجرين الراغبين باللجوء

قام حرس الحدود الأمريكي بإغلاق أحد أهم المعابر الحدودية مع المكسيك والذي يستقبل معظم المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

حيث أفادت الإدارة العامة للجمارك وحرس الحدود في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بإغلاق الطرقات أمام السيارات والمشاة في نقطة “سان إيسيدرو” التي تقابلها مدينة تيخوانا في الجانب المكسيكي، دون توضيح سبب القرار.

هذا وتجمع الآلاف من مواطني دول أمريكا الوسطى في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية عند الحدود مع الولايات المتحدة، سعيا للعبور إلى الأراضي الأمريكية.

وقدرت وزارة الداخلية المكسيكية عدد المهاجرين الموجودين في مدنتي تيخوانا ومكسيكالي بأكثر من 5 آلاف وخمسمئة شخص، قدم جلهم من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

