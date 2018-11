الخطوط الجزائرية تُقرر الاستغناء عن خدمات 35 طائرة من أسطولها الجوي

تُفكر الخطوط الجوية الجزائرية بإطلاق مناقصة دولية لاقتناء 35 طائرة في إطار برنامج تجديد أسطولها بمبلغ إجمالي يقدر بـ2.5 مليار دولار على مدى الـ5 سنوات المقبلة.

وبحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية، فإن الناقل الوطني سيتخلص بصفة تدريجية من الطائرات القديمة التي باتت محل انتقادات واسعة من طرف الزبائن، كما ستتاح مناصب لتوظيف تقنيي الصيانة، في حين تقرر إعادة توزيع الموظفين وتحويل الفائض منهم إلى فروع جديدة لتحقيق التوازن في العنصر البشري في الشركة.

حيث أعلن مصدر مسؤول في الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح لـ”الشروق” عن مناقصة دولية لتجديد الأسطول الجزائري بـ35 طائرة من مختلف الأصناف على غرار طائرات “بوينغ”، “إيرباص”، “ATR” وغيرها، خلال شهر ديسمبر 2018، قصد تعزيز خطوطها نحو الوجهات البعيدة، قائلاً أن تجديد الأسطول الجوي مستمر ولن يتوقف، إلى غاية سحب جميع الطائرات القديمة التي لم تعد صالحة للاستغلال.

