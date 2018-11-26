القبض على احد قياديي داعش ببني وليد

ايوان ليبيا – وكالات

أكد مصدر في الغرفة الأمنية بمدينة بني وليد إلقاء القبض على القيادي في تنظيم «داعش» الهارب من سرت، عادل الصغير رحيل الورفلي.

وأوضح المصدر أن المذكور ألقي القبض عليه في منزل على طريق المطار ببني وليد.

وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب قبض على الورفلي، أمس الأحد، بعد ورود معلومات عنه. وهو من سكان سرت، وهرب منها أثناء حرب تحرير المدينة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، رسميًّا انتهاء العمليات العسكرية وتحرير سرت في 17 ديسمبر من العام 2016 بعد ثمانية أشهر من العمليات المسلحة لقوات «البنيان المرصوص» ضد تنظيم «داعش».

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