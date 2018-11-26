انهاء خدمة 135 من أعضاء الشرطة في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات

وافق وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، وفق كتاب مُقدم من مدير أمن بنغازي، على إنهاء خدمة 135 عضوًا من ضباط وضباط صف وأفراد متغيبين ومنقطعين عن العمل، بمدة تزيد على 45 يومًا.

وأشارت مديرية أمن بنغازي، في بيان مقتضب، إلى قوائم أخرى في طور الإعداد بأعضاء آخرين متغيبين ومنقطعين عن العمل، ستعرض على الوزير لاتخاذ الإجراء المناسب حيالهم.

وأكدت المديرية أن هذا التصعيد في الإجراءات ضد المتغيبين يعتبر إشعارًا أخيرًا للذين لم يلتحقوا بالعمل بعد، والمطالبين بالإسراع وتوفيق أوضاعهم.

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