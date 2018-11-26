موسكو تؤكّد احتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية

موسكو-العنوان

أكّدت روسيا الأحد أنها احتجزت ثلاث سفن حربية أوكرانية في مضيق كيرتش وأقرّت بأنّها استخدمت القوة لإرغامها على التوقّف.

وقال جهاز الأمن الروسي في بيان إنّه “بغية إرغام السفن العسكرية الأوكرانية على التوقّف تم استخدام السلاح”، مؤكّداً أنّه “تم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية الثلاث”.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية أنّ “ثلاثة عناصر من الطاقم الأوكراني أصيبوا بجروح تلقّوا رعاية طبية وحياتهم ليست في خطر”.

وتابع البيان أنّ “السفن الأوكرانية – بيرديانسك ونيكوبول وياني كابو – اخترقت صباح اليوم الحدود الروسية وحاولت مجدّداً القيام بأنشطة غير قانونية في المياه الإقليمية الروسية”.

وبحسب جهاز الأمن الروسي فإن السفن الأوكرانية لم تستجب “للطلبات المشروعة” لسفن السلطات الروسية بالتوقّف و”قامت بمناورة خطرة”.

ولفت الجهاز أيضاً إلى أنّه تم الشروع بملاحقات بحقّ السفن الثلاث لاختراقها الحدود الروسية.

وكانت القوات البحرية الأوكرانية اتهمت الأحد روسيا باحتجاز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش الذي يفصل بين القرم وروسيا ويعتبر بوابة دخول إلى بحر آزوف، بعد أن اطلقت النار باتّجاهها ما أدى الى سقوط جريحين أوكرانيين.

وتدهور الوضع فجأة الأحد حول بحر آزوف، بعدما اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها صدمت سفينة أوكرانية وعرقلت الدخول الى بحر آزوف الواقع بين القرم وشرق اوكرانيا.

المصدر-وكالات

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