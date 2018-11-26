برشلونة يعلن عن مدة غياب سواريز

أعلن فريق برشلونة عن غياب نجمه لويس سواريز لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة أتليتكو مدريد.

أسبوع برشلونة ازداد سوء بعد أن أعلن الفريق الإسباني في وقت سابق عن غياب نجميه سيرخي روبرتو لمدة شهر ورافينيا ألكانتارا لنهاية الموسم بسبب إصابات الركبة في نفس المباراة.

وسيتلقى سواريز البالغ من العمر 31 عاما علاجا بالخلايا الجذعية للركبة لمدة أسبوعين قبل تقييم حالته والعودة للتدريبات الجماعية.

وسيغيب المهاجم الأوروجوياني عن مباراتي أيندهوفن هذا الأسبوع وتوتنام في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب عن مباراتي فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني، ومباراة ليونيسا في كأس ملك إسبانيا.

سواريز هو هداف برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني بالتساوي مع ليونيل ميسي برصيد 9 أهداف، لكنه لم يسجل في دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك رغم صناعته 6 أهداف.

في ظل الإصابات الأخيرة التي تعرض لها عدد من لاعبي برشلونة. اختر التشكيل الذي تراه مثاليا لمواجهة بي إس في أيندهوفن في دوري الأبطال:

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