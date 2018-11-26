بيلد: فينجر بديل لكوفاتش في بايرن ميونيخ

أشارت تقارير إخبارية ألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ، يعتزم تعيين الفرنسي أرسين فينجر، كبديل للكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني للبافاري.

بايرن يمر بموسم سيء تحت قيادة كوفاتش في أول أعوامه مع الفريق، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري بعد مرور 12 جولة، حصد خلالها 21 نقطة.

وقالت صحيفة (بيلد) الألمانية، أن فينجر هو الأقرب لتولى تدريب بايرن ميونيخ خلفا لنيكو كوفاتش، الذي أصبحت وظيفته في خطر بعد التعادل الأخير مع دولسدروف في ملعب أليانز أرينا 3-3.

تفضيل بايرن ميونيخ للفرنسي مدرب أرسنال السابق، أن فينجر يتحدث الألمانية بطلاقة، بالإضافة لقدراته الإدارية الرائعة مما سيساعد اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم بحسبما قال التقرير.

صحيفة (كيكر) واسعة الانتشار أيضا، قالت إن بايرن يفكر في الفرنسي أرسين فينجر كبديل لكوفاتش، بالإضافة أيضا لمواطنه زين الدين زيدان المدير الفني الأسبق لريال مدريد.

فينجر حاليا بلا ناد، بعد 22 عاما على القيادة الفنية لأرسنال الإنجليزي، والذي أحدث معه ثورة كبيرة منذ منتصف التسعينات وحتى مطلع الألفية.

وغابت البطولات لسنوات عن فينجر وأرسنال بعد الانتقال للملعب الجديد (الإمارات) بدلا من هايبيري، ليرحل الفرنسي عن تدريب المدفعجية بنهاية الموسم الماضي.

ويمتلك فينجر سجلا غير سعيد أمام بايرن ميونيخ، إذ لعب 12 مباراة أمامه جميعهم مع أرسنال، ونجح في الفوز 3 مرات وخسر 7 وتعادل في اثنين، وسجل 13 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.

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