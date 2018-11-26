زانيتي: إنتر تعاقد مع المدير الرياضي السابق ليوفنتوس

قال خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان مع جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي السابق ليوفنتوس لينضم للطاقم الإداري للفريق.

وتحدث نائب رئيس النادي وقائده السابق لموقع فوتبول إيطاليا عن طموح الفريق والإضافة التي سيقدمها صاحب الـ61 عاما للأفاعي.

وقال زانيتي: “نتحدث عن مدير رياضي يملك الكثير من الخبرة والإنجازات، سينضم إلى فريق كبير وسيساعدنا على النمو والتطور”.

وأكمل: “كنت في الصين مع مُلاك النادي، لدينا طموح كبير لإنتر ويتوجب علينا أن نواصل النمو ولا نقف ثابتين، لدينا العديد من المشروعات المقبلة”.

وأردف: “الفريق يؤدي بصورة جيدة ويجب علينا فعلا ذلك خارج الملعب أيضا، ستيفين زانج يمثل الفريق بشكل رائع ويتعلق أكثر وأكثر بتاريخ إنتر وتراثه”.

وأتم: “الآن يجب علينا دعم الفريق في شهر كروي صعب، لدينا الكثير من العمل لكننا على الطريق الصحيح”.

ماروتا عمل سابقا مع أتالانتا وسامبدوريا قبل أن ينضم ليوفنتوس منذ 2010 وانتهى عقده في أكتوبر 2018.

وأقال إنتر مديره الرياضي السابق والتر ساباتيني في مارس قبل تعيين بييرو أوسيليو، وغير معلوم حتى الآن هل سيحل ماروتا محله أم سيتولى منصب إداري أكبر من المدير الرياضي فقط.

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