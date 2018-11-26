مؤتمر #ليلة_الأبطال – دي فرانشيسكو: لا يمكنك شراء رغبة الفوز من السوق

انتقد أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما أداء فريقه أمام أودينيزي لكنه حذر ريال مدريد أنه سيواجه خصما مختلفا عن مباراة الذهاب وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريقين.

وصرح دي فرانشيسكو “مباراة أودينيزي كانت مهمة لكننا افتقدنا العزيمة، لا يمكنك الذهاب للسوق لتشتري الرغبة في الفوز”.

وعن غيابات روما قال: “لورينزو بيلليجريني لن يكون متاحا لمباراة ريال مدريد أو مباراة إنتر، فيما جائت نتائج فحوصات الحارس روبن أولسن إيجابية وسنعيد تقييم وضعه الصحي مساء الاثنين. كوستاس مانولاس سيخضع لاختبار لياقة اليوم إذا تجاوزه سيشارك أمام ريال مدريد”.

وأكمل “التعطش للفوز بالمباريات شيء غير ملموس، لكن كل اللاعبين يعرفون أنه قد يكون حاسما”.

وأتم “هويتنا كفريق تغيرت وتحسنت منذ لقاء ريال مدريد الأول، لكن يبدو أننا لم نتطور بشكل كافي لتجنب انخفاض المستوى عقب فترات التوقف الدولي”.

ألكساندر كولاروف ظهير روما الأيسر كان حاضرا أيضا رفقة المدرب الإيطالي ليتحدث عن مواجهة الملكي

وأعلن كولاروف التحدي لريال مدريد قبل القدوم لملعب الأوليمبيكو.

وقال كولاروف: “لم نلعب كفريق مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المباراة الأولى في مدريد، نود أن نذكرهم أنهم مجرد ضيوف في ملعب أوليمبيكو ونقدم أداء رائعا، يجب علينا أن نبدأ بقوة”.

وأكمل “دائما ما تكون مواجهة ريال مدريد صعبة مهما كانت تشكيلتهم أو ظروفهم، لا تنسى أنهم أبطال أوروبا آخر 3 سنوات، لكنهم لن يهزموننا بسهولة في مباراة الثلاثاء”.

وأتم “لم أفقد أبدا رغبتي في الفوز وهذا ينطبق على كل زملائي، ليس لدي تفسيرا لما حدث أمام أودينيزي للأسف لكننا نحتاج لاستفاقة. هذه الأوقات تظهر معادن الرجال”.

ويحتل روما صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

روما تعرض لخسارة أمام أودينيزي بهدف دون رد فيما سقط ريال مدريد بثلاثية قاسية أمام إيبار هي خسارة المدرب سانتياجو سولاري الأولى، الفريقان يسعيان للفوز.

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