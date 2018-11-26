ترامب:على المكسيك إعادة المهاجرين إلى بلادهم وغالبيتهم مجرمون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له اليوم عبر "تويتر": إنه يجب على المكسيك إعادة المهاجرين، وكثير منهم من المجرمين العتاة، إلي بلادهم".

وكتب ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" افعلوا ذلك باستخدام طائرة أو حافلة، بأي طريقه تريدونها، ولكنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب" سوف نغلق الحدود بصورة دائمة إذا لزم الأمر".

وكانت المكسيك، قد قالت إنها ترغب في طرد المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى، والذين حاولوا شق طريقهم نحو الحدود الأمريكية المكسيكية بالقوة، بالقرب من مدينة تيخوانا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا