تعرف على توقيت عودة المياه الى طرابلس ومدن المنطقة الوسطى

قالت جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة أن انقطاع المياه عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى اليوم الاثنين كان بسبب حدوث فصل لمحطات الكهرباء الفرعية التابعة لمنظومة الحساونة سهل جفارة بالحقل الشرقي.

وقدمت إدارة منظومة الحساونة سهل الجفارة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” اعتذارها للمواطنين، معللة أن فصل المحطات كان بشكل طارئ ولمدة لم تتجاوز الثمانية ساعات؛ وذلك لعدم استكمال أعمال تعبئة خطوط نقل المياه بالمسار الشرقي خلال الفترة الماضية ما أدى لانقطاع المياه بشكل سريع.

وأكدت إدارة المنظومة أنه تم شحن محطات الكهرباء وإعادة ضخ المياه من حقول الآبار وجاري العمل حالياً على تعبئة خطوط نقل المياه ومن المتوقع بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس غداً مساءاً.

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