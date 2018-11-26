أكثر من 700 جريح في زلزال عنيف في غرب إيران

كرمنشاه-العنوان

أصيب أكثر من 700 شخص بجروح في محافظة كرمنشاه في غرب إيران مساء الأحد إثر زلزال عنيف بلغت قوّته 6,4 درجات ولم يؤدّ بحسب التقارير الأولية إلى سقوط قتلى أو إلى حدوث أضرار في البنى والمنشآت، بحسب ما أعلنت السلطات.

وحدّد المعهد الجيوفيزيائي الإيراني مركز الزلزال على عمق سبعة كيلومترات وعلى بُعد 17 كلم جنوب غرب مدينة سربل ذهاب القريبة من الحدود مع العراق وهي منطقة تعرضت في السنوات الأخيرة مرات عدة لهزّات أرضية مدمّرة.

ونقل التلفزيون الحكومة عن أجهزة الطوارئ أن 716 شخصا جرحوا، دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو أضرار بالغة.

وبث التلفزيون صورا لجدران متصدعة داخل منازل، وقال إن 33 شخصا فقط من الجرحى كانوا حتى صباح الإثنين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعقب الزلزال الأساسي هزات ارتدادية بلغت قوة إحداها 5,2 درجات.

وقال مرتضى سليمي، المسؤول في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إن معظم الإصابات الأحد نجمت عن تدافع إثر الزلزال الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن رئيس جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه محمد رضا مرادي قوله إنّ غالبية المصابين تمّت معالجتهم ميدانياً.

من جهته أكّد محافظ كرمنشاه هوشنك بازوند أنّ “الوضع حالياً تحت السيطرة”، وأنّه “حدث انقطاع للكهرباء والماء ولكنّه لم يدم سوى بضع دقائق”.

أمّا رئيس منظمة الطوارئ الصحيّة الإيرانية بير حسين كوليوند فقال للتلفزيون الرسمي إنّ معظم الإصابات نتجت بسبب “ذعر الناس وفرارهم من منازلهم”.

ولم ترد أي تقارير في الحال عن حدوث أضرار في المباني أو البنى التحتية.

وأوردت “إرنا” أنّ السلطات أرسلت 23 فريقاً إلى المناطق المتضرّرة لتقييم الأوضاع.

وبعد ساعة من الزلزال شهدت المنطقة سبع هزّات ارتدادية ضعيفة بلغت شدّة أقواها 5,2 درجات، بحسب المعهد.

المصدر-وكالات

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