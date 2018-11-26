موسع .. بليحق : مجلس النواب صوّت على إجراء التعديل الدستوري العاشر بحضور 123 نائباً

طبرق 26 نوفمبر 2018 (وال)- صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب صوت اليوم على إجراء التعديل الدستوري العاشر بحضور 123 نائباً .

وأضاف بليحق – لوكالة الأنباء الليبية – أنه تم إقرار التعديل الدستوري بغالبية الحاضرين، حيث صوت 122 نائباً بالموافقة على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب واحد، وتضمن التعديل الدستوري العاشر :

أولاً : تحصين المادة السادسة من قانون الإستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية، وشرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد .

ثانياً : تضمين ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل عنه . (وال- طبرق) أ م/ ر ت

وكان مجلس النّواب قد أقرّ في جلسته اليوم الاثنين، تعديلاً دستورياً جديداً وهو العاشر من نوعه .

وصرح المتحدّث الرّسمي باسم مجلس النّواب السّيد عبدالله بليحق إن مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية اليوم الاثنين برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور معالي النّائب الأول الأستاذ فوزي النويري، ومعالي النائب الثّاني الدّكتور أحميد حومة .

وأضاف بليحق أن الجلسة افتتحت بالتّرحم على شهداء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو يوم الجمعة . (وال – طبرق) أ م / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال