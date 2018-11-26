الأمين العام لحلف الأطلسي يدعو روسيا للإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، روسيا، اليوم الإثنين، إلى الإفراج عن البحارة والسفن التابعة للبحرية الأوكرانية، قائلًا، إنه لا يوجد مبرر لما تقوم به موسكو.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للحلف العسكري الغربي، بناء على طلب أوكرانيا، إن "ما رأيناه بالأمس خطير للغاية".

وأضاف "كل الحلفاء عبروا عن تأييدهم الكامل للسيادة الكاملة للأراضي الأوكرانية.. لا يوجد مبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد أفراد البحرية والسفن الأوكرانية، لذا ندعو روسيا للإفراج فورا عن البحارة والسفن الأوكرانية التي احتجزتها أمس".

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