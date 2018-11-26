السفيرة المصرية بالنرويج تفتتح مسابقة للرسم لطلبة المدارس ومعرضا للمنتجات المصرية | صور

افتتحت الدكتورة ماهى حسن عبداللطيف، سفيرة مصر لدى النرويج، مُسابقة للرسم لطلبة المدارس النرويجية تحت شعار "تحيا مصر"، بمقرّ المتحف النرويجى للتاريخ الثقافى، وهو من أعرق المتاحف بالنرويج، حيثُ شارك أكثر من أربعين طفلاً نرويجياً من طلبة المدارس فى رسم لوحاتٍ فنيةٍ للمعالم الأثرية المصرية وسط تغطيةٍ إعلامية واسعةٍ.

وألقت السفيرة كلمة، أعربت فيها عن سعادتها بمُشاركة هذا العدد الكبير من الأطفال النرويجيين بالمُسابقة، مُؤكّدةً، أن الحضارة المصرية الخالدة هى المُلهمة والمُؤثرة لما تلاها من حضارات غربية وإنسانية بما شملته من موروثٍ ثقافىٍّ وقيمي، الأمر الذى دفع فنانىّ العالم إلى استلهام العديد من الرموز الفرعونية فى أعمالهم، وعلى أن التاريخ المصرى لا يُدرَّس فقط بالمدارس، ولكن أيضاً فى أعرق الجامعات على مُستوى العالم، لما يتضمّنه من ثراءٍ فى مُختلف العلوم والفنون، وأشارت إلى أن مصر كانت ولازالت وستبقى مُلهمةً للعالم أجمع بتاريخها العظيم ودورها المُؤثِّر على مدار التاريخ.

وأوضحت د.عبداللطيف، فى كلمتها، أن الهدف من المُسابقة هو إتاحة الفُرصة لطلبة المدارس النرويجية الذين يدرسون التاريخ المصرى، فى هذه المرحلة العُمرية، للتعرُّف عن قُربٍ على الحضارة المصرية العظيمة، وعلى الأرض التى شهدت ازدهار تلك الحضارة، واستشعار حالة الأمن التى تتمتّع بها مصر خلال المرحلة الحالية التى شهدت تطوّراتٍ عظيمةٍ فى مُختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، وخاصةً فيما يرتبط بالاهتمام بالنشء، باعتبارهم قادة المُستقبل وعماد الدولة الحديثة.

وقدمت السفيرة جائزة للطالب الفائز بالمسابقة، عبارةً عن تذكرتى سفر للطفل الفائز، وأحد والديه إلى مدينة شرم الشيخ، مشمولةً بالإقامة الكاملة لمُدة أسبوعٍ كاملٍ بأحد المُنتجعات السياحية، وذلك بتنسيق مع شركة سياحية مملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين.

كما قدمت السفيرة هدايا تذكارية لجميع المشتركين وأوراق بردي تعكس الثقافة والحضارة المصرية.

جدير بالذكر، أن السفيرة د. ماهي عبداللطيف قامت بافتتاح المعرض الثانى للمُنتجات التذكارية المصرية، فى إطار سلسلة المعارض التى تُقيمها بالنرويج ويُخصّص ريعها لصالح "صندوق تحيا مصر".

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