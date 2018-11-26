مواعيد مباريات الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 والقنوات الناقلة – عودة الأهلي.. وليلة الأبطال

فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والموافق 27 نوفمبر لعام 2018 والقنوات الناقلة.

يعود الأهلي لمباريات الدوري المصري مجددا، ويواجه المقاولون العرب الساعة السابعة مساء في ختام الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

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في إنجلترا يلعب ليستر سيتي مع ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالمباراة المؤجلة من دور الـ16 في البطولة. وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس.

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في دوري أبطال أوروبا، تقام مباراتين الساعة الثامنة إلا خمس دقائق. أيك أثينا أمام أياكس، وسيسكا موسكو مع فيكتوريا بلزين.

وفي العاشرة مساء، يلعب أوليمبيك ليون مع مانشستر سيتي، وهوفينهايم مع شاختار.

ويلعب أيضا بايرن ميونيخ مع بنفيكا، ويوفنتوس مع فالنسيا، ومانشستر يونايتد مع يانج بويز.

وأخيرا يلعب روما مع ريال مدريد. كل المباريات ستكون في العاشرة مساء وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

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