ليلة_الأبطال – مؤتمر أليجري: لدينا هدف واضح أمام فالنسيا.. وأتمنى أكون مخطئا في شيء واحد

شدد ماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه لديه هدف واضح في مواجهة فالنسيا وهو الفوز ولا أي شيء غيره لضمان التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهو متصدرا لمجموعته.

ويستضيف يوفنتوس غدا الثلاثاء منافسه فالنسيا في خامس جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثامنة، ويتصدر البيانكونيري المجموعة بتسع نقاط مقابل سبع نقاط لملاحقه مانشستر يونايتد وخمس نقاط لفالنسيا ونقطة واحدة ليانج بويز.

وتحدث أليجري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين قائلا: “ستكون مباراة صعبة وفالنسيا لديه فرصة للتأهل للدور التالي وسيخوضون المباراة بطريقة مختلفة كليا عن اللقاء الأول بيننا”.

وأكمل “فالنسيا لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط خلال آخر 10 مواجهات فهو فريق قوي، وغدا مباراة يجب أن نفوز بها فقط”.

وأكمل “بليز ماتويدي وجيورجيو كيلليني سيتواجدان غدا فهما في حالة جيدة بدنيا وذهنيا”.

وشدد أليجري أن فريقه تحسن في التعامل مع الكرات الثابتة وأوضح “تحسنا كثيرا هجوميا ودفاعيا في التعامل مع الكرات الثابتة”.

وجدد أليجري مرة أخرى ترشيحه لبرشلونة ليكون هو أبرز الأندية التي قد تتوج بدوري الأطبال بنهاية الموسم الجاري.

وأكمل “برشلونة هو المرشح الأبرز للفوز باللقب وبعده يأتي ثلاثة فرق نحن أحدهم ولدينا الطموح للفوز بالبطولة بالتأكيد مثل كل موسم”.

وأتم أليجري “الموسم الماضي قلت أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز وهذا العام أتوقع برشلونة، لكن أتمنى أن أكون مخطئا تلك المرة”.

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