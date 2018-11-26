ليلة_الأبطال – مؤتمر جوارديولا: الخسارة لا تعني الفشل.. والجماهير تحب مشاهدتنا في أوروبا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا لا تعني الفشل كما يعتقد البعض.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليون الفرنسي في الجولة الخاسة لمجموعات دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: “عندما تخسر أول مباراة في ملعبك المجموعة تصبح صعبة ومعقدة، ولكن بعدما حققنا الفوز في 3 مباريات حفاظنا على حظوظنا في التأهل مع تعثر باقي المنافسين”.

وأضاف “دائما ما أفضل أن تكون قائمة الفريق بالكامل متاحة أمامي، ولكننا الآن علينا أن اليقين بالأمر الواقع والتعامل مع الموقف مع العلم أن جميع الغائبين يفعلون كل ما لديهم للعودة سريعا”.

وأكمل “فرصتنا في المباراة كبيرة جدا للاستمرار في دوري الأبطال لشهر فبراير المقبل، خسرنا في مواجهة واحدة وكان لنا رد فعل قوي بالفوز في 3 مباريات ولكن حتى الآن لم نحقق الهدف المطلوب وهو التأهل”.

وأتم تصريحاته “البعض يعتقد أن خسارتنا للقب دوري الأبطال تعني الفشل، ولكن الأمر مختلف تماما بالنسبة للجماهير لأنهم يفضلون مشاهدة فريقهم في البطولة وبالتأكيد نريد أن نكون في أفضل حالة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا