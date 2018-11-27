الرئاسي: لا تلاعب بفوائد الأموال الليبية المجمدة

ايوان ليبيا – وكالات

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إنّه «لم يثبت حدوث أي تلاعب بفوائد الأموال الليبية المجمدة حتى الآن».

وأشار السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، إلى أنّ فوائد وأرباح الأصول الليبية في الخارج، جرى تحويلها إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار شأنها شأن سائر عوائد الدولة.

وأضاف أنّ رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، وقد تم إحالتها للديوان.

ولفت إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدًا بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.

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