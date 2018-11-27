شروط نجاح المؤتمر العام الجامع

ايوان ليبيا – وكالات

أكد المفكر الليبي إبراهيم الغويل، أن المؤتمر العام الجامع الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، يشترط لنجاحه مشاركة كامل مكونات الشعب الليبي في أعماله.

وبين الغويل خلال حلقة نقاش أقامتها رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج، أن المؤتمر الوطني يفترض أن يجمع كل الأطراف الليبية الفاعلة، وحتى يضمن نجاحه يجب أن يكون مشرع له من قبل الشعب الليبي، وما لم يتم ذلك فأن كل ما يصدر عنه غير قانوني، ولا ضامن لقبوله.

كما تحدث الغويل خلال حلقة النقاش التي حضرها عدد من الإعلاميين الليبيين أعضاء الرابطة في جمهورية مصر العربية، عن عدة قضايا وملفات تناول خلالها الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ أحداث فبراير 2011، وآفاق الحل والخروج من الأزمة.

يشار إلى أن رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج أعلنت عن نفسها بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، وباشرت نشاطها بعدة فعاليات إعلامية والثقافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا