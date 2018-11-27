مباني جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات

تابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مشروع إنشاء مبانٍ للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس الخميس الماضي، بحضور رئيس فريق المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بالمنطقة الحرة بالمريسة في بنغازي فتحي سعيد، ورئيس فريق متابعة إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي يوسف علي عبدالهادي، لمناقشة أوضاع المشروعين.

ومن المقرّر أن يُعهد إلى المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي بمسؤولية الإشراف على معدات وأجهزة قطاع النفط واحتياجات البنية التحتية، كما سيشكل هذا المركز جزءًا من الاستراتيجية المتوخاة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الكفاءة وتنمية القدرات التقنية وتخفيض التكاليف.

وسيركز المركز على إصلاح المعدات الدوارة والمعدات الأساسية الثابتة وصيانتها، إضافة إلى توفير الخدمات والأنشطة التكميلية، مثل عمليات التفتيش والمصادقة ومعايرة أدوات القياس والتدريب على الخدمات التقنية.

كما سيقوم المركز بتيسير عمليات الإنتاج والتصنيع والحفر، والمساهمة في التخفيض من قيمة التكاليف والحدّ من خسائر الإنتاج، من خلال القيام بأعمال صيانة من قبله كشركة محلية.

وسيساعد المركز في توطين قدرات تكنولوجية متقدمة في ليبيا، وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير المزيد من آفاق التدريب والتطوير العملي، حيث إنه من المتوقع أن يجذب موقع المركز المتخصص أعمالا في قطاعات مماثلة في البلدان المجاورة؛ مساهما بذلك في بعث مشاريع التنمية المستدامة وجذب الاستثمار ورأس المال الاجنبي، وكذلك تشجيع النمو في قطاعات النقل والسياحة والقطاع المصرفي.

من جانبه، أطلع رئيس مشروع انشاء المركز الخدمي للصيانة بالمنطقة الحرة بالمريسة في بنغازي فتحي سعيد، رئيس المؤسسة والحضور على التقدم الذي تم تحقيقه في مشروع المريسة وإجراءات الملكية، كما أطلع يوسف عبدالهادي الحضور عما تم أحرازه من تقدم بالمشروع بمنطقة جليانة ببنغازي.

وأكّد صنع الله أن المؤسسة على تواصل مستمر مع السلطات المعنية، لتسريع إنجاز مشروعها الضخم في بنغازي، مشدّدا على ضرورة اعتماد جميع معايير الصحة والسلامة والبيئة المعترف بها دوليا، والالتزام بأعلى مستوى من الكفاءة المهنية طيلة فترة الإنجاز.

ويتألف المشروع من مجمع إداري متكامل يشمل مكاتب المؤسسة ومصرف ليبيا المركزي ومركز مؤتمرات متكامل ومهبط طائرات هليكوبتر وفندق خمسة نجوم ومبنى لشركة البريقة لتسويق النفط ومبني استثماري للشركات النفطية العالمية.

كما حضر الاجتماع كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس بلقاسم شنقير، وبلعيد سالم، مدير عام الشؤون المالية، المدير العام للشؤون القانونية، الدكتور خلف الله مفتاح إبراهيم، والمدير العام للموارد البشرية، السيد محمد أبو لعج ، ومدير إدارة البيئة، الدكتور سالم الجواشي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا