ماكرون يُشيد بأمن فرنسا وينتقد متظاهري السترات الصفراء

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 130 شخصاً من المشاركين في مظاهرات حركة السترات الصفراء التي اجتاحت مدن البلاد، احتجاجاً على سياسات الرئيس ماكرون، وارتفاع أسعار المحروقات.

حيث قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستير أن بين الموقوفين الـ130 هناك 42 من متظاهري العاصمة باريس، قائلاً:

“التظاهر حق أساسي للمواطنين، لكن التدمير وعرقلة الحياة العامة، وإغلاق الطرقات أمور يتم المعاقبة عليها القانون”.

هذا وأصيب 20 شخصا بينهم 4 من قوات الأمن، خلال الاشتباكات التي وقعت بين المواطنين والشرطة في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أسماه العنف الممارس من قبل المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء، حيث غرد على تويتر قائلاً:

“أشكر رجال الأمن على شجاعتهم واحترافهم، والعار للذين اعتدوا عليهم، وأساؤوا للمواطنين والصحفيين، وحاولوا تخويف المسؤولين المنتخبين لا مجال لهذا العنف في الجمهورية”.

