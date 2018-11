أوكرانيا تُعلن حالة الحرب

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين 26 نوفمبر، حالة الحرب حتى 25 يناير من عام 2019.

ووقع الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، على مرسوم إعلان حالة الحرب في أوكرانيا، والذي جاء فيه:

“تطبيق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، تاريخ 26 نوفمبر من عام 2018، حول الإجراءات الطارئة لضمان سيادة الدولة واستقلال أوكرنيا وإدخال حالة الحرب في أوكرانيا”.

وتم توجيه تعليمات لجهاز الأمن الأوكراني باتخاذ تدابير فورية لتعزيز نظام مكافحة الاستخبارات والإرهاب والتخريب وأمن المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية “بريديانسك” و”نيكوبول” و”ياني كابو” كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر اليوم. وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.

وفتحت روسيا قضية جنائية حول انتهاك حدود الدولة وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في بحر آزوف، بينما وضعت وزارة الدفاع الأوكرانية جيشها في حالة تأهب قصوى.

