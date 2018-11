عبر تغريدة على تويتر.. ترامب يُهدد بغلق دائم للحدود مع المكسيك

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة قد تغلق الحدود الجنوبية مع المكسيك “بشكل دائم إذا تطلب الأمر” من أجل منع مهاجرين من دخول الأراضي الأميركية بشكل غير شرعي.

وحث ترامب عبر “تويتر” المكسيك على ترحيل هؤلاء المهاجرين، قائلا: “على المكسيك أن تعيد المهاجرين الملوحين بالأعلام، والكثير المنهم من المجرمين العتاة، إلى بلدانهم … لن يأتوا إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

ودعا الرئيس الكونغرس إلى تمويل مشروع بناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

كانت تقارير تحدثت عن محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى الأحد عبور الحدود في مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضي الأميركية.

وأغلقت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بشكل مؤقت ليل الأحد الاثنين معبرا يربط تيخوانا بمدينة سان دييغو الأميركية.

وكان ترامب قد أمر بنشر ستة آلاف جندي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأميركية.

وكان نحو خمسة آلاف مهاجر وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى تيخوانا بعد أن قطعوا نحو أربعة آلاف كيلومتر خلال نحو شهر، هاربين من العنف والفقر في هندوراس بشكل خاص على أمل الدخول إلى الأراضي الأميركية.

