حكومة هادي تتعهد بالمشاركة في مفاوضات السلام بالسويد

تعهد مسؤولون من السلطة اليمنية المعترف بها دولياً لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في الرياض الاثنين التزام الحكومة بالمشاركة في مفاوضات السلام التي تعقد في السويد مطلع الشهر المقبل.

ويلتقي غريفيث في الرياض بمسؤولين حكوميين يمنيين يقيمون في السعودية، بعد زيارة سابقة إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي التقى خلالها مسؤولين من الحوثيين.

وكان غريفيث قد تفقد خلال هذه الزيارة مدينة الحديدةالإستراتيجية التي شهدت تصعيدا عسكريا كبيراً خلال الأسابيع الماضية.

وبدأ المبعوث الدولي لقاءاته في العاصمة السعودية باجتماع مع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

